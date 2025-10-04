Napoli tentativo di rapina finisce nel sangue | 39enne ferito da un colpo di pistola

Paura nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2025 nel quartiere Ponticelli, dove un uomo di 39 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola al polpaccio.   L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, si . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Napoli, tentativo di rapina finisce nel sangue: 39enne ferito da un colpo di pistola

