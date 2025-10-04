Napoli stretta contro l’abusivismo edilizio | sequestrati due cantieri in 48 ore

Teleclubitalia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli contro l’abusivismo edilizio, portando a termine due importanti operazioni di sequestro nel quartiere di Soccavo nell’arco di appena 48 ore.   Il primo intervento è avvenuto in via Romolo e Remo, a seguito di un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli stretta contro l8217abusivismo edilizio sequestrati due cantieri in 48 ore

© Teleclubitalia.it - Napoli, stretta contro l’abusivismo edilizio: sequestrati due cantieri in 48 ore

In questa notizia si parla di: napoli - stretta

Napoli. Stretta sulla movida, il Comune: “Stop ai drink in strada dopo le 22”

Taxi Napoli, arriva la stretta contro truffe e abusi: «Controlli più severi» - Aumenteranno i controlli sui taxi tra porto, aeroporto e stazione: il sindaco Gaetano Manfredi risponde all’appello lanciato ieri su queste pagine dalla Sezione Turismo dell’Unione Industriali di ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Stretta Contro L8217abusivismo