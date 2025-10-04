Napoli rider fermato con patente falsa e targa polacca | denunciato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo della Polizia Locale. Un rider che consegnava cibo a domicilio per le strade di Napoli è finito nei guai dopo un controllo dei motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale (G.I.T.) della Polizia Locale. L’uomo, un cittadino extracomunitario, viaggiava con patente revocata, documenti falsi e una moto con targa polacca. Fermato per un accertamento stradale, è stato denunciato e multato. I sospetti sulla patente. A insospettire gli agenti è stata proprio la targa straniera del veicolo. Durante il controllo, il rider ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha spinto i caschi bianchi a verificare con maggiore attenzione i documenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

