Napoli rider consegna cibo in scooter con patente revocata documenti falsi e targa polacca
Rider delle consegne a domicilio guida con targa polacca, patente revocata e documenti falsi. Multato e denunciato. Lo scooter fermato per 3 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: napoli - rider
La Bussola TV. . Un rider in Autostrada A1 a Napoli, poco prima degli svincoli Casoria e Tangenziale, intercettato dalla Polizia Stradale e dal soccorso stradale di Autostrade - facebook.com Vai su Facebook
NEWS - Scontro bici-auto ad Andria, muore un rider di 18 anni https://ift.tt/WgIUDa7 - X Vai su X
Rider consegna cibo sugli spalti durante Darderi-Draper, l’arbitro lo richiama: “Ehi dico a te!” - Inaspettata interruzione a causa di un fuori programma rappresentato dall'arrivo di un fattorino, che ha ... Lo riporta fanpage.it
Puglia sotto shock, rider 18enne travolto e ucciso mentre consegna cibo - Il giovane Nicola Casucci, appena maggiorenne, è morto in centro ad Andria durante un turno di consegne. Da msn.com