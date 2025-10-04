Napoli operazioni anti-droga | due arresti nel giro di 24 ore

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel corso delle ultime ventiquattro ore in due distinti interventi condotti nei quartieri Vicaria-Mercato e Materdei. In manette sono finiti un 33enne di origine nigeriana e un 48enne napoletano, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Napoli, operazioni anti-droga: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

