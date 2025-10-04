Napoli Lukaku vuole tornare per metà dicembre | già informata la società recupero sorprendente

Dailynews24.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte: il recupero di Romelu Lukaku starebbe procedendo a ritmi sorprendenti. L’attaccante belga, fermo dallo scorso 14 agosto, avrebbe mostrato progressi evidenti nelle ultime settimane, tanto da lasciare intravedere un ritorno in campo molto prima del previsto. La tabella di marcia iniziale fissava il rientro per gennaio, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - lukaku

Napoli, si sogna la Lu-Lu: passi avanti per Lucca, l'alter ego di Lukaku

Napoli, chiuso il colpo Lorenzo Lucca: l’attaccante sarà il vice Romelu Lukaku

Calciomercato Napoli, Conte avrà anche il vice-Lukaku per il ritiro di Dimaro

Napoli, Lukaku vuole anticipare ancora i tempi: una data nel mirino dell’attaccante - Da quella sera di metà agosto, quando Romelu Lukaku ha scoperto che quell’infortunio in amichevole avrebbe cambiato il ... Si legge su dailynews24.it

napoli lukaku vuole tornareDramma Lukaku: arriva un’altra brutta notizia - Un momento davvero negativo per l'attaccante belga del Napoli che la scorsa stagione è stato decisivo nella vittoria del quarto scudetto dell storia del club azzurro ... Scrive calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Lukaku Vuole Tornare