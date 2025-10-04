Napoli la rivoluzione tattica di Conte | 4 moduli e strategie innovative

Dimenticate l’immagine di un allenatore rigido, ancorato a un solo credo tattico. La vera forza del Napoli Campione d’Italia e primo in classifica oggi risiede nella mente liquida del suo condottiero: Antonio Conte. Un tecnico che, da quando è arrivato a Castel Volturno, non ha mai smesso di modellare, cambiare e trasformare la sua squadra, utilizzando almeno quattro moduli diversi per un unico scopo: vincere. I “Fab Four”: il Presente con il 4-1-4-1. L’abito attuale del Napoli nasce dall’esigenza di mettere in campo tutta la qualità possibile. È il sistema dei “Fab Four”, un 4-1-4-1 geometrico e dominante. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

