Napoli grave incidente a Ponticelli | pedone di 45 anni investito e in pericolo di vita

Dayitalianews.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Travolto mentre attraversava via Mario Palermo. Un uomo di 45 anni è stato investito da un’auto nel quartiere Ponticelli, a Napoli, nel pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre. Il drammatico episodio è avvenuto in via Mario Palermo, dove il pedone stava attraversando la strada. I soccorsi del 118 sono arrivati in pochi minuti: l’uomo, in condizioni gravissime, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare in codice rosso. Prognosi riservata e indagini in corso. Il 45enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata e si trova in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, sezione Infortunistica Stradale, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

napoli grave incidente a ponticelli pedone di 45 anni investito e in pericolo di vita

© Dayitalianews.com - Napoli, grave incidente a Ponticelli: pedone di 45 anni investito e in pericolo di vita

In questa notizia si parla di: napoli - grave

Novi Velia, cade dalla bici e si ferisce al volto: grave un bambino di 10 anni trasportato all’ospedale di Napoli

Napoli, 15enne accoltellato in una lite per una partita di calcio: è grave

Napoli, 15enne accoltellato durante una lite per una partita di calcio: è grave

napoli grave incidente ponticelliNapoli, pedone investito a Ponticelli: 45enne in pericolo di vita - Un 45enne napoletano è stato colpito da un' auto mentre attraversava via Mario Palermo ed è stato soccorso ... Riporta msn.com

Napoli, sparatoria a Ponticelli: ferito un pregiudicato - Sparatoria a Ponticelli di Napoli: pregiudicato ferito a un polpaccio. Si legge su quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Grave Incidente Ponticelli