Napoli grave incidente a Ponticelli | pedone di 45 anni investito e in pericolo di vita

Travolto mentre attraversava via Mario Palermo. Un uomo di 45 anni è stato investito da un'auto nel quartiere Ponticelli, a Napoli, nel pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre. Il drammatico episodio è avvenuto in via Mario Palermo, dove il pedone stava attraversando la strada. I soccorsi del 118 sono arrivati in pochi minuti: l'uomo, in condizioni gravissime, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare in codice rosso. Prognosi riservata e indagini in corso. Il 45enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata e si trova in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, sezione Infortunistica Stradale, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

