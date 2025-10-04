Antonio Conte ha un’obiettivo ben chiaro, quello di andare alla sosta per le Nazionali mantenendo il primato in classifica. Proprio per questo la sfida di domani pomeriggio contro il Genoa ha un’impotenza cruciale e il tecnico ha preparato la partita con la solita cura. C’è grande attesa per la formazione che scenderà in campo e il dubbio è come giocherà il Napoli contro il Genoa (domani ore 18)? Sempre col 4-1-4-1 o tornerà al 4-3-3 e regalerà una giornata da titolare a Neres? Secondo Sky Sport in tornerà Alex Meret, mentre Giovanni Di Lorenzo, assente in coppa per squalifica, riprenderà il suo posto sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Genoa, ultime di formazione: non ci sarà Spinazzola e Neres dovrà ancora attendere (Sky Sport)