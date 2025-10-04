Napoli – Genoa tripla decisione confermata | Conte sa come fare

Spazionapoli.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Napoli per la gara contro il Genoa bisogna segnalare una tripla decisione confermata. Il Napoli ha ottenuto mercoledì scorso un’importante vittoria in Champions League. Con il 2-1 inflitto ai portoghesi dello Sporting CP, infatti i campioni d’Italia possono ora guardare con più fiducia il proprio percorso nella massima competizione europea per club. Ora, però, è già tempo di pensare al campionato di Serie A. Anche perché già domani il Napoli deve riscendere sul campo dello Stadio Diego Armando Maradona per giocare contro il Genoa. Proprio su questa gara, tra l’altro, bisogna segnalare una tripla decisione confermata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli 8211 genoa tripla decisione confermata conte sa come fare

© Spazionapoli.it - Napoli – Genoa, tripla decisione confermata: Conte sa come fare

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

Napoli frenata scudetto, al Maradona 2-2 col Genoa - Il Napoli si gioca con il Genoa al Maradona il bonus pareggio, l'unico che aveva a disposizione. Segnala ansa.it

Napoli-Genoa 2-2: video, gol e highlights - Doppia rimonta della squadra di Vieira: Lukaku sblocca, ma poi arriva l'autogol di ... Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli 8211 Genoa Tripla