Napoli-Genoa probabili formazioni e dove vederla Conte conferma Hojlund
Napoli, 4 ottobre 2025 - La risposta in Champions League, ai danni dello Sporting Lisbona, c'è stata: 2-1 e prima vittoria stagionale in ambito continentale. Ora il Napoli, reduce dal tonfo in casa del Milan, dovrà andare a caccia del successo anche in campionato: l'ostacolo da superare al Maradona, alle 18 di domenica 5 ottobre, è il Genoa. Le probabili formazioni. Orario e dove vedere Napoli-Genoa in tv. Qui Napoli. Le probabili formazioni. Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
