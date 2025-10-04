Napoli-Genoa probabili formazioni | 5 dubbi per Vieira e Conte

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli primo in classifica e campione d'Italia è l'ultimo ostacolo sulla strada del Genoa prima della sosta per le Nazionali. Il Grifone è ultimo in graduatoria e ha bisogno di una vera e propria impresa per strappare punti al Maradona, come successo l'anno scorso. La squadra di Vieira è. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

Probabili formazioni Napoli-Genoa: rischia McTominay, Hojlund e Vitinha in pole - Le possibili scelte di Conte e Vieira per la sfida della 6^ giornata di Serie A ... Lo riporta fantamaster.it

napoli genoa probabili formazioniNapoli-Genoa probabili formazioni: Meret in vantaggio su Milinkovic, è lui il portiere della Serie A - In un set tennistico, ci sarebbe un minimo vantaggio e la possibilità di servizio. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Genoa Probabili Formazioni