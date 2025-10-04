Napoli-Genoa Neres la tentazione di Antonio Conte

Forzazzurri.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il brasiliano possibile soluzione per il reparto avanzato di mister Conte. In vista del prossimo impegno degli azzurri al Maradona contro il Genoa di Vieira, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli genoa neres la tentazione di antonio conte

© Forzazzurri.net - Napoli-Genoa, Neres la tentazione di Antonio Conte

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

napoli genoa neres tentazioneNapoli-Genoa, Conte valuta il turnover: ipotesi Neres dal 1’ - Genoa, Conte valuta il turnover: ipotesi Neres dal 1’ Il Napoli si prepara alla sfida contro il Genoa con l’obiettivo dichiarato di mantenere il ... Segnala forzazzurri.net

napoli genoa neres tentazioneNapoli-Genoa, Neres pronto al rientro: Conte valuta il ritorno al 4-3-3 - La decisione definitiva arriverà soltanto a ridosso del match, ma la sensazione è che Conte voglia concedere un turno di riposo a qualche titolare, considerando anche i numerosi impegni ravvicinati. Riporta gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Genoa Neres Tentazione