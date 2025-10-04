Napoli-Genoa la probabile formazione di Antonio Conte

Il Napoli è pronto a tornare in campo domenica 5 ottobre alle ore 18 contro il Genoa al Diego Armando Maradona. Dopo il successo in Champions League, Antonio Conte conferma gran parte dell’undici titolare, puntando ancora una volta sul modulo 4-1-4-1, che sta garantendo equilibrio e solidità sia in fase difensiva che offensiva. A difendere . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

Verso Napoli-Genoa: Conte pronto a riconfermare Hojlund al centro dell'attacco Le probabili formazioni segnalate da Sky Sport vedono in vantaggio, infatti, il danese su Lorenzo Lucca Sono previsti, comunque, tre ritorni in campo rispetto alla formazione - facebook.com Vai su Facebook

Antonio Conte non terrà la conferenza stampa pre #Napoli-#Genoa. - X Vai su X

Napoli-Genoa probabili formazioni: Meret in vantaggio su Milinkovic, è lui il portiere della Serie A - In un set tennistico, ci sarebbe un minimo vantaggio e la possibilità di servizio. Da ilmattino.it

Probabili formazioni Napoli-Genoa: rischia McTominay, Hojlund e Vitinha in pole - Le possibili scelte di Conte e Vieira per la sfida della 6^ giornata di Serie A ... Scrive fantamaster.it