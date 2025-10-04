Napoli – Genoa importante recupero last minute | ci sarà nel match

Arriva un recupero all’ultimo istante per Napoli – Genoa: ci sarà nella gara. Il Napoli tornerà in campo domani per affrontare il Genoa di Patrick Vieira. Gli azzurri vogliono arrivare alla sosta con una vittoria utile a riscattare la sconfitta nell’ultima gara di campionato contro il Milan e riprendere così anche in Serie A la propria corsa. Dinanzi a sé, gli azzurri si ritroveranno un’avversaria affamata di punti: i rossoblù sono infatti attualmente ultimi in classifica con soli due punti. Per loro, quindi, l’inizio di stagione è stato abbastanza negativo ed è necessaria fin da subito un’inversione di marcia per riuscire a centrare l’obiettivo salvezza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli – Genoa, importante recupero last minute: ci sarà nel match

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

Alcuni dubbi di formazione per Antonio Conte in vista di Napoli-Genoa Sciogli i dubbi del mister: chi preferisci tra Meret e Milinkovic Savic, tra Olivera e Spinazzola, tra Hojlund e Lucca #SSCNapoli #NapoliGenoa #SpazioNapoli - X Vai su X

Il 1990 è l'anno del Napoli e di Gianfranco Zola, il giovane attaccante sardo acquistato dalla Torres in Serie C, che col Genoa veste i panni di Maradona (anche se in quel match indossò una insolita maglia numero 11, la 10 toccò a Mauro) e con una semirov - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv - Nella Serie A 2025/26 La Penna ha diretto 1 gara: 0 rigori assegnati, 0 ammonizioni e 0 espulsioni, con 20 ... sport.virgilio.it scrive

Napoli, annunciati i prezzi e i biglietti delle gare del Maradona contro Pisa, Sporting e Genoa - Dopo l’annuncio ufficiale di ieri da parte della Serie A sulle scelte degli orari e assegnazioni tv delle gare in programma dalla quarta alla dodicesima giornata, non si è fatta attendere la risposta ... Scrive ilmattino.it