Napoli-Genoa Conte valuta il turnover | ipotesi Neres dal 1’

Forzazzurri.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Genoa con l’obiettivo dichiarato di mantenere il primo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

napoli genoa conte valutaNapoli-Genoa, Conte avvisa gli azzurri: contro il grifone la stessa rabbia della Champions - Vorrebbe lo stesso ordine chimico tra adrenalina, nervi, cuore, rabbia agonistica e gambe ammirato contro lo Sporting Lisbona. Si legge su ilmattino.it

napoli genoa conte valutaVieira e Conte in sella dopo un’estate calda. “A Napoli con più voglia di combattere” - I due tecnici dopo i buoni risultati della passata stagione hanno resistito alle sirene del mercato e sono stati confermati. ilsecoloxix.it scrive

