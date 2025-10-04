Napoli-Genoa Conte valuta il turnover | ipotesi Neres dal 1’

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Genoa con l’obiettivo dichiarato di mantenere il primo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Genoa, Conte valuta il turnover: ipotesi Neres dal 1’

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

Verso Napoli-Genoa: Conte pronto a riconfermare Hojlund al centro dell'attacco Le probabili formazioni segnalate da Sky Sport vedono in vantaggio, infatti, il danese su Lorenzo Lucca Sono previsti, comunque, tre ritorni in campo rispetto alla formazione - facebook.com Vai su Facebook

Antonio Conte non terrà la conferenza stampa pre #Napoli-#Genoa. - X Vai su X

Napoli-Genoa, Conte avvisa gli azzurri: contro il grifone la stessa rabbia della Champions - Vorrebbe lo stesso ordine chimico tra adrenalina, nervi, cuore, rabbia agonistica e gambe ammirato contro lo Sporting Lisbona. Si legge su ilmattino.it

Vieira e Conte in sella dopo un’estate calda. “A Napoli con più voglia di combattere” - I due tecnici dopo i buoni risultati della passata stagione hanno resistito alle sirene del mercato e sono stati confermati. ilsecoloxix.it scrive