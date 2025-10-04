Napoli Conte non lo farà più | la scelta è obbligata

Il Napoli giocherà domani con il Genoa ma, nel frattempo, Antonio Conte ha capito che una scelta è obbligata. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver vinto in Champions League contro lo Sporting CP, è atteso dalla gara di campionato contro il Genoa. I partenopei devono sicuramente portare a casa i tre punti, considerando sia il ko rimediato contro il Milan di Allegri che la diversa cifra tecnica con gli uomini di Vieira. Gli azzurri, dunque, sono chiamati a vincere contro il Genoa che, però, ha fame di punti. I rossoblù sono infatti fermi a quota due dopo ben cinque giornate di campionato. Mentre in casa Napoli, proprio per l’importanza di questa gara contro la squadra guidata da Vieira, Antonio Conte ha capito di non prendere più una determinata decisione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

