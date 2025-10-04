Napoli Basket svelate le nuove canotte da gioco per la stagione 2025 2026 | VIDEO

Il Napoli Basket svela le nuove canotte da gioco per la stagione 20252026. Con un video pubblicato sui propri profili social ufficiali, e su quello dello sponsor tecnico Givova, il club partenopeo ha mostrato i nuovi kit che accompagnerà gli uomini di Magro nel corso dell'anno agonistico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - basket

Il neo acquisto del Napoli Basket manda un messaggio ai tifosi: "Pronto a fare grandi cose" | VIDEO

Napoli Basket: arriva Gugliemo Caruso!

Basket, Milano ufficializza Devin Booker. Caruso a Napoli, Canka torna in Italia a Bologna

La Virtus Bologna Campione d’Italia in carica, torna sul parquet della #LBA Unipol Corporate per sfidare il Napoli Basket in un match da non perdere! Una nuova stagione di emozioni è appena iniziata e il grande basket ti aspetta! Abbonati subito e segui l - facebook.com Vai su Facebook

LBA | Giornata 1 Virtus Bologna ? Lunedì 6 Ottobre | ore 20:00 Pala Dozza | Bologna LBA TV | Sky Sport Uno | Sky Sport Basket Aggiornamenti live sui nostri social #NapoliBasketball | #DestinationNapoli - X Vai su X

Il Napoli svela le nuove maglie per la stagione 2025/26: tutti i dettagli della prima e seconda divisa da gioco - La SSC Napoli è lieta di presentare le divise home e away 2025/26, nel solco di un percorso che lega sempre di più l'identità del Club Campione d'Italia alle radici culturali della sua città. Riporta corrieredellosport.it

Tradizione artistica e teatrale: il Napoli e EA7 presentano le nuove maglie 2025/2026 - La nuova stagione si avvicina e il Napoli ha presentato la nuova maglia con cui scenderà in campo nel 2025/2026. Secondo gazzetta.it