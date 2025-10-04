Napoli Alex Meret è il leader silenzioso della squadra | dal 2018 in azzurro la scorsa estate il giusto riconoscimento

Dailynews24.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calcio fatto di protagonismi e riflettori, Alex Meret rappresenta la discrezione al servizio del gruppo. Da anni tra i pali del Napoli, il portiere friulano è diventato un punto di riferimento grazie alla sua costanza e alla capacità di trasmettere sicurezza. Non cerca i titoli dei giornali, preferisce parlare con i fatti, parando e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - alex

Napoli, Meret o Milinkovic-Savic? Di Fusco: «Alex parte da titolare, ma la concorrenza ora è reale»

Manchester City-Napoli: ancora differenziato per Alex Meret (quindi si scalda Milinkovic Savic)

napoli alex meret 232Napoli, Alex Meret &#232; il leader silenzioso della squadra: dal 2018 in azzurro, la scorsa estate il giusto riconoscimento - Nel calcio fatto di protagonismi e riflettori, Alex Meret rappresenta la discrezione al servizio del gruppo. Da dailynews24.it

napoli alex meret 232Napoli-Genoa probabili formazioni: Meret in vantaggio su Milinkovic, &#232; lui il portiere della Serie A - In un set tennistico, ci sarebbe un minimo vantaggio e la possibilità di servizio. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Alex Meret 232