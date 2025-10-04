Napoli 14 nuovi assunti per la Linea 6 della metro | presto corse fino a sera
Sette macchinisti e sette capostazione hanno firmato i contratti con Anm e iniziato la formazione: l’obiettivo è estendere gli orari della Linea 6, oggi attiva solo dalle 7 alle 15.30. Novità per la metropolitana Linea 6: da ieri, giovedì 2 ottobre, 14 nuovi lavoratori – sette macchinisti e sette capostazione – hanno firmato i contratti . 🔗 Leggi su 2anews.it
