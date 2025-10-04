My immaculate dream | esce il singolo elettronico di Matthew S e Corrado Fortuna fresco del premio Kinéo a Venezia

Veneziatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 settembre 2025 segna l’uscita ufficiale di My Immaculate Dream, un singolo che promette di lasciare il segno nella scena elettronica italiana. Una collaborazione inattesa e affascinante: da un lato Matteo Scapin in arte Matthew S, produttore e artista elettronico thienese apprezzato per la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

"My immaculate dream", un incontro virtuale che diventa arte sonora

"My Immaculate Dream", il nuovo singolo di Matthew S e Corrado Fortuna che rivoluziona la musica elettronica con la collaborazione a distanza.

