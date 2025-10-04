Musetti torna in campo e travolge Comesana | sogno Atp Finals più vicino

L’entusiasmante percorso di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Shanghai è ripreso con successo in questo sabato, 4 ottobre, dopo un periodo di incertezza dovuto a un infortunio. Il giovane tennista azzurro, attuale numero 9 del ranking ATP, è sceso in campo per affrontare l’argentino Francisco Comesana in una sfida valida per il secondo turno del prestigioso torneo cinese. La vittoria ottenuta per due set a zero è un segnale estremamente positivo, specialmente considerando il recente ritiro che aveva preoccupato i suoi sostenitori. Musetti ha dimostrato grande determinazione e resilienza, superando un ostacolo fisico e un avversario non banale per avanzare nel tabellone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

