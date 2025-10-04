Musetti sprinta a Shanghai e rilancia la corsa verso le Finals di Torino

Bastano ottantasette minuti sotto le luci di Shanghai perché Lorenzo Musetti spazzi via i dubbi nati a Pechino e ribadisca che la corsa verso Torino è tutt’altro che conclusa. Un segnale forte in chiave Finals La vittoria all’esordio nel Masters 1000 cinese non è soltanto un dato statistico, ma un mattoncino fondamentale nella costruzione di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it