Musetti sprinta a Shanghai e rilancia la corsa verso le Finals di Torino
Bastano ottantasette minuti sotto le luci di Shanghai perché Lorenzo Musetti spazzi via i dubbi nati a Pechino e ribadisca che la corsa verso Torino è tutt'altro che conclusa. Un segnale forte in chiave Finals La vittoria all'esordio nel Masters 1000 cinese non è soltanto un dato statistico, ma un mattoncino fondamentale nella costruzione di
(Adnkronos) - Lorenzo Musetti perde le staffe e se la prende con il pubblico di Pechino. L'azzurro, nel corso del match vinto contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, nel corso del tie-break del secondo set si infuria dopo un errore di dritto.