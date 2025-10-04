Musetti riparte forte | debutto lampo a Shanghai e sogno Finals vivo

Bastano un’ora e ventisette minuti di tennis ispirato perché Lorenzo Musetti trasformi il proprio debutto al torneo di Shanghai in un messaggio chiaro alla concorrenza: il malessere patito a Pechino è già alle spalle e l’inseguimento a un posto alle ATP Finals è vivo più che mai. Un rientro convincente sotto il cielo di Shanghai . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Musetti riparte forte: debutto lampo a Shanghai e sogno Finals vivo

In questa notizia si parla di: musetti - riparte

Musetti recuperato, a Shanghai riparte la corsa alle Finals

PRIMA VOLTA A SHANGHAI PER MUSETTI! Lorenzo si lascia alle spalle le fatiche e i dolori di Pechino ripartendo con una vittoria davvero convincente nel suo esordio al Masters 1000 cinese. Musetti batte Francisco Comesana 6-4 6-0 e ottiene anche il suo - X Vai su X

Musetti è ai quarti di finale di Pechino. E' sesto in classifica nella Race, e se continua così si qualificherà con merito alle Atp Finals. Bene, bravo. Non va paragonato a Sinner (fuori categoria), ma ai giocatori alla Gasquet (se andrà "male") o alla Wawrinka (se a - facebook.com Vai su Facebook

Masters 1000 Shanghai: Sinner debutta con Altmaier. In campo anche Musetti, Arnaldi e Darderi - Sinner–Altmaier è il piatto forte a Shanghai: orari, precedenti e curiosità dei quattro match che coinvolgono gli italiani ... Segnala msn.com

Atp Shanghai - Esordio vincente per Musetti. Zverev vince ma accusa un problema - L'italiano recupera dall'infortunio di Pechino e ottiene il primo successo nel Master 1000 cinese. Si legge su msn.com