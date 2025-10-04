Musetti riparte forte | debutto lampo a Shanghai e sogno Finals vivo

Sbircialanotizia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bastano un’ora e ventisette minuti di tennis ispirato perché Lorenzo Musetti trasformi il proprio debutto al torneo di Shanghai in un messaggio chiaro alla concorrenza: il malessere patito a Pechino è già alle spalle e l’inseguimento a un posto alle ATP Finals è vivo più che mai. Un rientro convincente sotto il cielo di Shanghai . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

musetti riparte forte debutto lampo a shanghai e sogno finals vivo

© Sbircialanotizia.it - Musetti riparte forte: debutto lampo a Shanghai e sogno Finals vivo

In questa notizia si parla di: musetti - riparte

Musetti recuperato, a Shanghai riparte la corsa alle Finals

musetti riparte forte debuttoMasters 1000 Shanghai: Sinner debutta con Altmaier. In campo anche Musetti, Arnaldi e Darderi - Sinner–Altmaier è il piatto forte a Shanghai: orari, precedenti e curiosità dei quattro match che coinvolgono gli italiani ... Segnala msn.com

musetti riparte forte debuttoAtp Shanghai - Esordio vincente per Musetti. Zverev vince ma accusa un problema - L'italiano recupera dall'infortunio di Pechino e ottiene il primo successo nel Master 1000 cinese. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Musetti Riparte Forte Debutto