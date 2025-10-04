Musetti festeggia la prima vittoria in carriera a Shanghai | Comesana a picco

Lorenzo Musetti firma una prestazione di altissimo livello e conquista la sua prima vittoria in carriera sul cemento di Shanghai, superando l’argentino Francisco Comesana con un netto 6-4 6-0. Dopo un primo set combattuto il carrarino sale in cattedra dominando il secondo parziale senza lasciare scampo. Ora lo attende il vincente della sfida tra Luciano Darderi e il padrone di casa Bu Yunchaokete. Rivivi gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti festeggia la prima vittoria in carriera a Shanghai: Comesana a picco

In questa notizia si parla di: musetti - festeggia

