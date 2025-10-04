Debutto per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Shanghai. Dopo i problemi, che dovrebbero essere risolti, avuti nel quarto di Pechino con l’americano Learner Tien, per il toscano è tempo di un nuovo via con l’argentino Francisco Comesaña, con cui c’è un precedente importante nella carriera dell’azzurro. Era Wimbledon 2024, un terzo turno che pareva essere abbastanza di routine. Si trasformò, invece, in un match complicato, in quattro set con potenzialità per diventare cinque. Da lì, però, Musetti si spinse in avanti per raggiungere la sua prima semifinale Slam in carriera, dove poi fu fermato da Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Musetti-Comesaña oggi, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming