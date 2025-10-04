Musetti-Comesana duello a Shanghai | tappa chiave verso le Finals di Torino

4 ott 2025

L’atmosfera del Masters 1000 di Shanghai torna a vibrare con la presenza di Lorenzo Musetti, pronto a incrociare la racchetta con l’argentino Francisco Comesana. Con in mente la corsa alle ATP Finals di Torino, l’azzurro vuole trasformare ogni scambio in un mattone prezioso per il ranking, dopo lo stop forzato a Pechino. Il rientro sul . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

