Musetti-Comesana a Shanghai | orario precedenti e dove vederla
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi, sabato 4 ottobre, l'azzurro affronta l'argentino Francisco Comesana nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 9 del ranking Atp arriva dal ritiro ai quarti di Pechino contro l'americano Learner Tien, a causa di un fastidio al gluteo: nei prossimi impegni, l'obiettivo sarà conquistare più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: musetti - comesana
Francisco Comesana sfiderà Musetti al 2° turno di Shanghai. Ritiro per Atmane, Opelka eliminato
A che ora Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: programma secondo turno, tv, streaming
Dove vedere in tv Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming
Fratelli di Davis a Shanghai Musetti presente in tribuna per assistere al match di Sinner contro Altmaier dopo la vittoria su Comesana nella mattinata italiana - facebook.com Vai su Facebook
Fratelli di Davis a Shanghai Musetti presente in tribuna per assistere al match di Sinner contro Altmaier dopo la vittoria su Comesana nella mattinata italiana #Tennis #RolexShanghaiMasters #Sinner #Musetti - X Vai su X
Musetti-Comesana a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla - Oggi, sabato 4 ottobre, l'azzurro affronta l'argentino Francisco Comesana nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Secondo msn.com
Musetti, terzo turno Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista carrarino ha iniziato la sua corsa nel penultimo "1000" della stagione battendo piuttosto nettamente l'argentino Francisco Comesana ... Segnala corrieredellosport.it