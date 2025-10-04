Museo di Ogliara il Comune presenta i lavori e le nuove iniziative
L’amministrazione comunale di Salerno rilancia il museo di Ogliara come spazio aperto e accogliente, con un programma di attività culturali nel segno dell’inclusività. Martedì 7 ottobre, alle ore 10, presso il Museo Città Creativa (Via di Ogliara, 127) saranno presentati al pubblico e alla stampa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
