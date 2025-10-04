Muore in Italia sotto gli occhi di tutti a soli 32 anni | la tragedia spaventosa in un istante
Una tragica fatalità ha colpito questa mattina Venezia. Un uomo di 32 anni, cittadino cinese residente a Firenze, è stato trovato senza vita nelle acque del Canal Grande, nei pressi della stazione di Santa Lucia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe tentato di fare un bagno nel canale ma, scivolando su uno dei gradini viscido e pericoloso che portano in acqua, avrebbe sbattuto violentemente la testa, perdendo conoscenza. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che, nelle prime ore del giorno, hanno notato il corpo galleggiare. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, del personale sanitario del Suem 118 e della polizia, ma per il 32enne purtroppo non c’era già più nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
