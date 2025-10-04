MULTI RomM 4.31 | Scopri le nuove potenti funzioni per la tua collezione di ROM

Se sei un appassionato di retrogaming e gestisci una libreria di giochi vasta e disordinata, RomM è probabilmente la risposta alle tue preghiere. E la buona notizia è che il gestore di ROM auto-ospitato più bello e potente che ci sia, ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento: la versione 4.3.1. Pubblicato solo poche decine di minuti fa da @gantoine, questo aggiornamento incrementale porta con sé una serie di miglioramenti, nuove funzionalità e importanti fix che rendono RomM ancora più completo e personalizzabile. Vediamo insieme cosa c’è di nuovo. Cosa Bolle in Pentola in RomM 4.3.1?. Questa release non introduce cambiamenti epocali, ma affina e potenzia il software in aree chiave, dimostrando l’attenzione costante degli sviluppatori per i dettagli e le richieste della community. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net