MULTI PSV Save Converter 1.22 | Il Ponte Definitivo per i Tuoi Salvataggi PS1 e PS2 su PS3

Gamesandconsoles.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hai una collezione di preziosi salvataggi di giochi PS1 o PS2 che vorresti utilizzare sulla tua PlayStation 3? Con  PSV Save Converter, questo non è solo possibile, ma anche semplice e veloce. Questo strumento essenziale, sviluppato da  bucanero, converte e firma nuovamente i file di salvataggio delle vecchie glorie PlayStation in un formato compatibile con PS3, permettendoti di portare i tuoi progressi di gioco nell’era moderna. Cosa Fa PSV Save Converter?. In poche parole, PSV Save Converter agisce come un traduttore e un autenticatore per i tuoi salvataggi: Conversione verso PS3:  Trasforma i tuoi file di salvataggio di PS1 e PS2 nel formato . 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: multi - save

[MULTI] Apollo CLI Tools v1.4.0: Nuove Funzionalità per il Modding dei Save Game su PC

Cerca Video su questo argomento: Multi Psv Save Converter