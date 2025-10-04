Multe stradali 1.25 miliardi di introiti per i Comuni ecco chi incassa di più
A prescindere dall'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada o delle controversie sugli autovelox, il 2025 dimostra già di essere un anno particolarmente proficuo per i Comuni italiani grazie alle multe stradali, nonostante che i dati dell'indagine condotta ad hoc dal Codacons siano ovviamente riferibili solo ai primi 9 mesi dell'anno. A cavallo tra gennaio e settembre, gli introiti derivanti dalle sanzioni staccate per violazioni del CdS ammontano complessivamente a 1.253.283.834 euro. Per quanto concerne le Regioni, svetta in cima alla classifica generale la Lombardia, con un incasso da 305,7 milioni di euro, che sul podio precede la Toscana, seconda con 131,4 milioni, e l'Emilia Romagna, sul terzo gradino con 129 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: multe - stradali
Frosinone ha incassato circa 400 mila euro per le multe stradali: ecco come sono stati spesi
Come ottenere uno sconto sulle multe stradali: ecco il metodo
Multe stradali, è pioggia di milioni: i Comuni che hanno incassato di più
L’interrogazione di ‘Per Guastalla’ sulla situazione debitoria con le banche "Esposizione da 576mila euro: così l’Unione non liquida le multe stradali". - facebook.com Vai su Facebook
Castel Bolognese: 353 multe e focus sulla sicurezza stradale - X Vai su X
Dalle multe 1,25 miliardi di euro ai Comuni: Milano da record - Nei primi 9 mesi del 2025 le multe stradali hanno fruttato 1,25 miliardi ai Comuni italiani: Milano al top, Valle d’Aosta in coda ... Come scrive quifinanza.it
Nuovo Codice della Strada: autovelox e novità non fermano le multe, incassati 1,2 miliardi - Lombardia al top con 305 milioni, seguono Toscana ed Emilia Romagna ... Segnala msn.com