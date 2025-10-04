A prescindere dall'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada o delle controversie sugli autovelox, il 2025 dimostra già di essere un anno particolarmente proficuo per i Comuni italiani grazie alle multe stradali, nonostante che i dati dell'indagine condotta ad hoc dal Codacons siano ovviamente riferibili solo ai primi 9 mesi dell'anno. A cavallo tra gennaio e settembre, gli introiti derivanti dalle sanzioni staccate per violazioni del CdS ammontano complessivamente a 1.253.283.834 euro. Per quanto concerne le Regioni, svetta in cima alla classifica generale la Lombardia, con un incasso da 305,7 milioni di euro, che sul podio precede la Toscana, seconda con 131,4 milioni, e l'Emilia Romagna, sul terzo gradino con 129 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Multe stradali, 1.25 miliardi di introiti per i Comuni, ecco chi incassa di più