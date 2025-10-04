Multe in aumento a Napoli | il Comune incassa decine di milioni

Napolitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Napoli è quella che fa registrare il più alto aumento di introiti per le multe stradali. Lo afferma il Codacons in un'analisi sulle violazioni stradali. Secondo l'associazione consumatori, il Comune napoletano ha incassato 29,3 milioni di euro tra gennaio e settembre 2025, rispetto ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: multe - aumento

Lievitano le multe. Ad oggi aumento di 400mila euro

Multe in forte aumento. In sette mesi superato l’importo di tutto il 2024

Raccolta differenziata in aumento: raggiunta la soglia del 64%. Elevate 60 multe agli 'zozzoni'

Multe in aumento a Napoli: il Comune incassa decine di milioni - La città di Napoli è quella che fa registrare il più alto aumento di introiti per le multe stradali. Da napolitoday.it

multe aumento napoli comuneCodice e autovelox non fermano multe, a Napoli +41,7%: il Comune incassa 29,3 milioni - Il comune di Napoli è quello che registra le performance migliori, con gli introiti saliti del +41,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2024, e anche a Firenze le multe risultano in forte aumento, con ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Multe Aumento Napoli Comune