Muharemovic strega tutti in Serie A: l’ex Juventus Next Gen ha stupito tutti in Verona Sassuolo e ha vinto anche questo premio. Un talent “made in Juve” brilla in Serie A. Tarik Muharemovic, ex difensore della Juventus Next Gen ora al Sassuolo, è stato eletto Panini Player of the Match al termine della sfida vinta per 1-0 dai neroverdi contro il Verona. Un riconoscimento prestigioso, che premia una prestazione difensiva sontuosa e accende i riflettori su un ex bianconero. Una prestazione da muro invalicabile. Nonostante a decidere la partita sia stato un gol di Pinamonti, il premio di migliore in campo è andato al giovane difensore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic continua a stupire in Serie A: l’ex difensore della Juventus Next Gen ha stregato tutti in Verona Sassuolo. Vinto anche questo premio… – FOTO

LA PORTIAMO A CASA INTER-SASSUOLO 2-1 Di Marco (14’), Muharemovic (81) (aut), Cheddira (’84) Ci vuole un cardiotonico anche stasera. Il risultato non restituisce appieno il reale valore dell’Inter. La squadra continua a creare, a costruire gioco, ma si sa - facebook.com Vai su Facebook

?#Pinamonti gol, #Muharemovic show: il #Sassuolo ingrana e stende anche il #Verona VERONA - Il calcio di rigore di Andrea Pinamonti - in un primo momento respinto da Montipò e poi segnato sulla ribattuta - basta al Sassuolo di Fabio Grosso per conq - X Vai su X

Pinamonti gol, Muharemovic show: il Sassuolo ingrana e stende anche il Verona - Ai neroverdi di Fabio Grosso basta un calcio di rigore, segnato sulla ribattuta dopo una prima respinta di Montipò, per sbancare il Bentegodi ... Come scrive tuttosport.com

Perché la Lega ha tolto il gol a Carlos Augusto e assegnato l’autogol a Muharemovic in Inter-Sassuolo - La Lega di Serie A riguardando le immagini della partita tra Inter e Sassuolo ha deciso di togliere il gol a Carlos Augusto e assegnare invece l'autogol ... Segnala fanpage.it