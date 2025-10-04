Mugnano sul Ghiaccio conto alla rovescia per la grande inaugurazione | special guest Giusy Attanasio
Mancano ormai solo 13 giorni all’attesissima inaugurazione delle 5 edizione di “Mugnano sul Ghiaccio”, l’evento invernale che trasformerà parte del parcheggio del Centro Commerciale di Mugnano in una magica pista di pattinaggio e punto d’incontro per grandi e piccoli. L’apertura ufficiale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: mugnano - ghiaccio
Mugnano sul Ghiaccio, torna la magia del pattinaggio: apertura con Giusy Attanasio
Festa di compleanno del 18 settembre de piccolo Ciro. Vuoi festeggiare un compleanno diverso dagli altri? Mugnano sul ghiaccio tra mega gonfiabili, trampolini e area playground, con animazione e tanto altro. Tutto questo al centro commerciale Mugnano. Vi - facebook.com Vai su Facebook
Conto alla rovescia per le liste nelle Province - In Sardegna scatta il conto alla rovescia in vista delle elezioni provinciali fissate per il 29 settembre prossimo. Da ansa.it