Mugello dramma in pista | grave incidente per Davide Conte 21 anni Il giovane pilota lotta per la vita

Il silenzio che ha avvolto il Mugello oggi pomeriggio ha avuto il peso di una tragedia. In un luogo in cui solitamente dominano il rombo dei motori, l’adrenalina e gli applausi, si è consumato uno degli incidenti più gravi degli ultimi anni nel motociclismo italiano. Davide Conte, 21 anni, pilota torinese originario di Chivasso, è rimasto coinvolto in un violentissimo incidente in pista, durante una gara della categoria Sport Bike valida per il Campionato Italiano Velocità (CIV). Era il penultimo giro della competizione. Conte, considerato tra i giovani più promettenti del panorama nazionale, stava affrontando l’uscita della curva Bucine, l’ultima prima del rettilineo d’arrivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
