Mps vara la lista per Mediobanca Delfin primo azionista con il 17,5%

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Cuccia amava dire che "le azioni si pesano, non si contano". Ma stavolta i numeri parlano chiaro: con l’ 86,35% del capitale in mano dopo l’Opas, Mps è pronta a riscrivere la storia di Mediobanca presentando la lista che guiderà Piazzetta Cuccia nell’era post-Nagel. I legali di Siena hanno limato fino all’ultimo minuto la documentazione che è stata depositata ieri sera, ma i contorni erano già definiti: dodici nomi, non undici come si ipotizzava alla vigilia, per un board che segnerà una netta discontinuità con il passato. In cima alla rosa due figure di peso internazionale: Vittorio Grilli, ex ministro del Tesoro e oggi uomo forte di Jp Morgan per l’area Emea, destinato alla presidenza, e Alessandro Melzi d’Eril, che ieri ha lasciato con effetto immediato il timone di Anima per prepararsi a guidare Mediobanca come nuovo amministratore delegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mps vara la lista per mediobanca delfin primo azionista con il 175

© Quotidiano.net - Mps vara la lista per Mediobanca. Delfin primo azionista con il 17,5%

In questa notizia si parla di: vara - lista

mps vara lista mediobancaMps vara la lista per Mediobanca. Delfin primo azionista con il 17,5% - Ma stavolta i numeri parlano chiaro: con l’ 86,35% del capitale in mano dopo l’Opas, Mps è pronta a riscrivere la storia di Medioban ... Segnala msn.com

Mps vara la lista Mediobanca con Grilli e Melzi d'Eril: ecco tutti i nomi - Mps vara la lista Mediobanca con Grilli e Melzi d'Eril: ecco tutti i nomi  Mps ha depositato una lista di dodici nomi per il cda di Mediobanca, con in ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mps Vara Lista Mediobanca