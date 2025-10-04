Mps vara la lista per Mediobanca Delfin primo azionista con il 17,5%

Enrico Cuccia amava dire che "le azioni si pesano, non si contano". Ma stavolta i numeri parlano chiaro: con l’ 86,35% del capitale in mano dopo l’Opas, Mps è pronta a riscrivere la storia di Mediobanca presentando la lista che guiderà Piazzetta Cuccia nell’era post-Nagel. I legali di Siena hanno limato fino all’ultimo minuto la documentazione che è stata depositata ieri sera, ma i contorni erano già definiti: dodici nomi, non undici come si ipotizzava alla vigilia, per un board che segnerà una netta discontinuità con il passato. In cima alla rosa due figure di peso internazionale: Vittorio Grilli, ex ministro del Tesoro e oggi uomo forte di Jp Morgan per l’area Emea, destinato alla presidenza, e Alessandro Melzi d’Eril, che ieri ha lasciato con effetto immediato il timone di Anima per prepararsi a guidare Mediobanca come nuovo amministratore delegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

