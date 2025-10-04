Moviola Lazio Torino l’episodio chiave del match

Calcionews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moviola Lazio Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la sesta giornata di Serie A 20252026 L’episodio chiave della moviola del match Lazio Torino, valido per la sesta giornata di Serie A stagione 20252026. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini della sezione di Forlì coadiuvato da Capaldo e Laudato. Il signor Marinelli come IV Uomo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

moviola lazio torino l8217episodio chiave del match

© Calcionews24.com - Moviola Lazio Torino, l’episodio chiave del match

In questa notizia si parla di: moviola - lazio

Juventus Women Lazio: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Moviola Sassuolo Lazio, l’episodio chiave del match di Serie A

Moviola Lazio-Roma: Belayane e Guendouzi espulsi nel finale. Cosa è successo

Moviola Lazio-Verona, bene Crezzini: giusto annullare il gol di Guendouzi, ok Zaccagni e Castellanos - Partita che si mette subito in discesa per il giovane Crezzini, 32 anni, secondo anno alla CAN, alla seconda in A della stagione. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Moviola Lazio Torino L8217episodio