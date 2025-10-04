Moviola e Var Inter Cremonese | gli episodi dubbi del match

Internews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Moviola e Var Inter Cremonese: gli episodi dubbi del match di San Siro valevole per il sesto turno del campionato di Serie A. L’episodio chiave della moviola di Inter Cremonese, match valido per il 6° turno del campionato di  Serie A  20252026. Dirige la sfida l’arbitro  Ermanno Feliciani  della sezione di Teramo. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH. INIZIA IL MATCH Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com

moviola e var inter cremonese gli episodi dubbi del match

© Internews24.com - Moviola e Var Inter Cremonese: gli episodi dubbi del match

In questa notizia si parla di: moviola - inter

Moviola Monaco Inter, Calvarese non ha dubbi: «Il rosso a Calhanoglu fa discutere, le proteste dalle panchine…»

Juventus Women Inter: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Moviola e Var Inter Torino: gli episodi dubbi del match

moviola var inter cremoneseQuando si gioca Inter - Cremonese? - Cremonese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive

moviola var inter cremoneseInter-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza i grigiorossi di Davide Nicola nel sesto turno di campionato ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Moviola Var Inter Cremonese