Motori Spettacolo al circuito ‘Ferrari’ di Imola Protagonista il pilota senese Croccolino che è salito per ben due volte sul podio

Gare spettacolari sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il pilota senese Filippo Croccolino (nella foto), che partecipa al Campionato Italiano Gran Turismo con la Ferrari 296 GT Challenge in coppia con il compagno Lorenzo Pegoraro, è salito per ben due volte sul podio, conquistando un primo ed un terzo posto. I presupposti erano nell’aria già dalle prove libere. Le prestazioni del binomio ferrarista hanno restituito sensazioni e crono di buon livello. Il trend è andato sempre più migliorando anche se le qualifiche per gara 1 del sabato, con un sesto posto assoluto, non sembravano così soddisfacenti come quelle per la gara 2 di domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
