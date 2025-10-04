MotoGP uno stratosferico Bezzecchi conquista la pole a Mandalika Bagnaia si ferma in Q1
La luce ed il buio. Da una parte uno stratosferico Marco Bezzecchi che si prende una pole position dominando in lungo ed in largo, dall’altro un Francesco Bagnaia che non passa il taglio al Q1, sprofondando così nuovamente nell’oscurità. Si sono chiuse con questo contrasto netto le qualifiche valide per il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana sul tracciato di Mandalika. Semplicemente ingiocabile “Bezz” che, ancora una volta, ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza rivelandosi l’unico del lotto ad essere sceso sotto la soglio del minuto e ventotto secondi, rifilando ben 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
