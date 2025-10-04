MotoGP | super Bezzecchi nella Sprint del GP d’Indonesia male Bagnaia

La MotoGP continua con il suo calendario e approda in Indonesia per un nuovo Gran Premio di questo 2025: nella Sprint domina Bezzecchi, male Bagnaia. La MotoGP, nonostante la vittoria in anticipi di Marc Marquez con la Ducati, procede con il suo calendario. Per questo fine settimana i piloti sono approdati in Indonesia per il nuovo Gran Premio da disputare e già dalla Sprint di questo sabato 4 ottobre sono emerse novità interessanti. MotoGP, i risultati della Sprint in Indonesia: super Bezzecchi, male Bagnaia. Sulla pista di Mandalika, Marco Bezzecchi mette segno record e terza pole stagionale. 🔗 Leggi su Sportface.it