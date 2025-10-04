MotoGP su TV8 oggi GP Indonesia 2025 | orario e programma Sprint Race in chiaro
Le qualifiche del Gran Premio di Indonesia di MotoGP avranno luogo nel pieno della notte europea che porterà a sabato 4 ottobre. Inevitabile, considerata la differenza di fuso orario tra il nostro Continente e l’Isola di Lombok. La Sprint potrà viceversa essere seguita in diretta durante la mattinata, senza grossi scompensi se non si vuole perdere il live. Si vedrà quale sarà l’esito delle sessioni che determineranno le griglie di partenza e se vi sarà un intervento del meteo. Da queste parti, non si può mai sapere con certezza quale volto avrà il cielo. Talvolta minaccioso e foriero di violenti nubifragi. 🔗 Leggi su Oasport.it
