MotoGP Raul Fernandez | Ho lavorato bene con la media la prima fila sposta gli equilibri

Raul Fernandez partirà dalla prima fila in occasione del GP di Indonesia, diciottesimo atto del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo weekend presso il tracciato di Mandalika. Giornata ottima per il pilota spagnolo che, in qualifica, ha strappato la terza posizione in classifica, piazzando un’altra Aprilia insieme a quella ufficiale di Marco Bezzecchi. Nello specifico il ventenne iberico arruolato tra le file della Trackhouse ha racimolato un gap di 0.452 rispetto al “Bezz”, cedendo il passo poi al connazionale Fermin Aldeguer (Gresini), secondo classificato con +0.398. Una volta arrivato al parco chiuso, lo spagnolo ha commentato quanto fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Raul Fernandez: “Ho lavorato bene con la media, la prima fila sposta gli equilibri”

In questa notizia si parla di: motogp - raul

? MOTOGP, PRACTICE MANDALIKA - BEZZECCHI AL COMANDO, DAL Q1 ENTRAMBE LE DUCATI UFFICIALI Marco Bezzecchi è il più veloce del venerdì di Mandalika, davanti a Fermin Aldeguer e Pedro Acosta. P4 Luca Marini, poi Raul Fernandez e J - facebook.com Vai su Facebook

#JapaneseGP #MotoGP Bezzecchi su Aprilia 1° nelle pre-qualifiche MotoGP a Motegi. Precede la KTM di Acosta e la Ducati di Marc Marquez. In Q2 anche tre Honda (Mir, Marini, Zarco). Pecco Bagnaia 7°. Bene Diggia e Raul Fernandez. Ce la fa anche Q - X Vai su X

Bezzecchi dopo la pole a Mandalika: "Sono contento, ho fatto uno step dal venerdì" - Marco Bezzecchi commenta così la pole position ottenuta a Mandalika, davanti alla Ducati di Fermin Aldeguer e all'altra Aprilia di Raul Fernandez: "Son contento, è andata bene sia stamattina che oggi. Riporta sport.sky.it

MotoGP | GP Indonesia 2025, Practice, Raúl Fernández: “Domani dovremo essere un po’ più ambiziosi” - <a href='https://www. Lo riporta p300.it