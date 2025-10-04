La vera grande rivelazione del sabato a Mandalika è sicuramente Raul Fernandez, terzo sia in qualifica che soprattutto nella Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta della prima top3 in top class per lo spagnolo dell’Aprilia Trackhouse, che sta vivendo il suo quarto anno nella classe regina. “ Prima di tutto questa è una pista che mi piace tanto e che si adatta al mio stile di guida, quindi questo ovviamente mi aiuta. Non mi aspettavo che l’Aprilia andasse così forte e neanche Bezzecchi, perché lui fa veramente paura. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, Raul Fernandez: "Bezzecchi fa veramente paura, ottimo lavoro dell'Aprilia"