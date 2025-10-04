MotoGP Raul Fernandez | Bezzecchi fa veramente paura ottimo lavoro dell’Aprilia
La vera grande rivelazione del sabato a Mandalika è sicuramente Raul Fernandez, terzo sia in qualifica che soprattutto nella Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta della prima top3 in top class per lo spagnolo dell’Aprilia Trackhouse, che sta vivendo il suo quarto anno nella classe regina. “ Prima di tutto questa è una pista che mi piace tanto e che si adatta al mio stile di guida, quindi questo ovviamente mi aiuta. Non mi aspettavo che l’Aprilia andasse così forte e neanche Bezzecchi, perché lui fa veramente paura. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP, Raul Fernandez: “Ho lavorato bene con la media, la prima fila sposta gli equilibri”
"Ringrazio mio fratello perché nel buio mi ha spronato a restare concentrato. Oggi per tutta la corsa sono stato nervoso. Temevo di sbagliare. Il GP? Sarà importante gestire bene le gomme" https://gpone.com/it/2025/10/04/motogp/raul-fernandez-felice-del-pod - X Vai su X
? MOTOGP, PRACTICE MANDALIKA - BEZZECCHI AL COMANDO, DAL Q1 ENTRAMBE LE DUCATI UFFICIALI Marco Bezzecchi è il più veloce del venerdì di Mandalika, davanti a Fermin Aldeguer e Pedro Acosta. P4 Luca Marini, poi Raul Fernandez e J - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP Indonesia, capolavoro Bezzecchi: rimonta e vittoria sul filo del rasoio - Partito male, Marco Bezzecchi risale da ottavo e sorprende Aldeguer all’ultimo giro. Segnala insella.it
MotoGP, Bezzecchi show in Indonesia: si prende la pole position e vince la sprint - INDICE DEI CONTENUTI1 LE DICHIARAZIONI2 L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT3 LA GRIGLIA DI PARTENZA 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Prem ... Riporta quotidianodelsud.it