MotoGP pagelle Sprint GP Indonesia 2025 | Bezzecchi irresistibile affondano le Ducati ufficiali

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PAGELLE SPRINT RACE GP INDONESIA MOTOGP 2025. Sabato 4 ottobre MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: che vittoria e che rimonta! Sapeva di avere tra le mani una moto che poteva dominare la scena e, nonostante una partenza sbagliata, lo conferma in pista. Dopo una curva si ritrova in ottava posizione e capisce che deve inventarsi la rimonta clamorosa. Rimane calmo, non esagera, non commette errori e inizia la sua gara. Passa un avversario dopo l’altro e sale al secondo posto a pochi giri dalla fine. Il distacco da Aldeguer è ampio ma in un attimo glielo mangia tutto. Il sorpasso nell’ultimo giro è da urlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

In questa notizia si parla di: motogp - pagelle

