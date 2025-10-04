MotoGP Marco Bezzecchi vince la gara Sprint nel gran premio di Indonesia

Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto la gara Sprint del gran premio di Indonesia. Secondo posto per Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), terzo Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse). Lontane le Ducati ufficiali. Il neo campione del mondo Marc Marquez è 7o, 14o Francesco Bagnaia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

motogp marco bezzecchi vinceMotoGP 2025. GP dell'Indonesia. Marco Bezzecchi spettacolo, vince la Sprint con una meravigliosa rimonta! Pecco Bagnaia ultimo [RISULTATI] - Il pilota Aprilia ha sbagliato la partenza e si è ritrovato sesto, in 13 giri ha fatto un garone, con recupero e sorpasso all'ultimo giro su un bravissimo Aldeguer. Segnala moto.it

motogp marco bezzecchi vinceMotoGp, Gp Indonesia: a Mandalika Bezzecchi conquista la pole e vince anche la Sprint race - Leggi su Sky TG24 l'articolo MotoGp, Gp Indonesia: a Mandalika Bezzecchi conquista la pole e vince anche la Sprint race ... Si legge su tg24.sky.it

