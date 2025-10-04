MotoGP Marco Bezzecchi vince la gara Sprint nel gran premio di Indonesia

Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto la gara Sprint del gran premio di Indonesia. Secondo posto per Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), terzo Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse). Lontane le Ducati ufficiali. Il neo campione del mondo Marc Marquez è 7o, 14o Francesco Bagnaia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - MotoGP, Marco Bezzecchi vince la gara Sprint nel gran premio di Indonesia

