MotoGP Marc Marquez | È il weekend più difficile di tutto l’anno non sto guidando come vorrei

Si è conclusa con la vittoria in rimonta di Marco Bezzecchi la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia 2025, diciottesimo appuntamento del Motomondiale. Il centauro azzurro, dopo una partenza non ottimale, ha iniziato a recuperare posizioni fino all'ultimo giro, quando ha effettuato il sorpasso che gli ha consegnato il successo. Secondo Fermin Aldeguer (+0.157) beffato solo dall'Aprilia di Bezzecchi dopo essere stato in testa per tutta la gara. Chiude il podio l'Aprilia di Raul Fernandez (+4.062) al suo primo podio in carriera nella classe regina. Male invece Francesco Bagnaia che chiude in quattordicesima posizione (+29.

