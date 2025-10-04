Luca Marini avrebbe in teoria concluso in sesta posizione la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, ma al termine della gara è stato penalizzato di ben 8 secondi per la consueta questione legata alla pressione degli pneumatici. Sul tracciato di Mandalika il pilota del team HRC Honda aveva vissuto una gara solida, chiudendo non lontano dalle posizioni che contano, confermando la crescita della moto nipponica. La doccia fredda è arrivata post-Sprint Race con un 13° posto davvero beffardo. La gara su distanza ridotta ha visto il successo di Marco Bezzecchi con 157 millesimi di vantaggio su Fermin Aldeguer e 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Luca Marini amaro: “La Sprint non è andata bene, poi è arrivata anche la penalità…”